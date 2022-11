Avellino-Giugliano 0-1, Gladestony decide il derby a porte chiuse

Orfani del pubblico, dopo i disordini tra opposte tifoserie della gara di Foggia, i lupi perdono in casa contro il Giugliano. Nella partita a porte chiuse al Partenio-Lombardi, basta un gol di Gladestony per regalare agli avversari dell’Avellino la vittoria nel derby. Si tratta della prima sconfitta casalinga per i biancoverdi, la sesta del campionato.

Nel primo tempo non accade nulla. Le formazioni non spingono mai sull’acceleratore. Nella ripresa, invece, l’Avellino prova l’arrembaggio. Ma il Giugliano alza le barricate. Basta un errore dei padroni di casa – Rizzo perde il pallone nei pressi della bandierina di sinistra - a regalare la vittoria agli ospiti che al 23’ del secondo tempo vanno in rete.

La reazione dei lupi è prepotente, ma non porta frutti. Il Giugliano resiste e torna a casa con tre punti d’oro.