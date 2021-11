Avellino-Messina 1-0: prima vittoria in trasferta per i lupi

Prima vittoria in trasferta da inizio campionato per l’Avellino. I lupi superano di misura il Messina. Ci pensa Mamadou Kanoute a risolvere il match, con un diagonale al 33esimo minuto del primo tempo. Fino a quel momento i biancoverdi non erano stati pericolosi. Hanno sfruttato subito l’occasione, conquistando il vantaggio. I siciliani non hanno mai impensierito realmente gli irpini, che hanno calciato ben dieci corner. La squadra di mister Piero Braglia è riuscita a tenere a distanza dalla propria porta gli avversari, portando a casa tre punti preziosi. La capolista Bari è a sette lunghezze. La testa della classifica non è più così lontana.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Celic, Carillo, Mikulic; Goncalves, Vukusic, Fofana, Simonetti, Sarzi Puttini; Adorante, Catania. A disposizione: Fusco, Fantoni, Rondinella, Marginean, Russo, Distefano, Busatto, Konate. All. Capuano.

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D’Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Guadio; Maniero. A disposizione: Pane, Mignanelli, Aloi, Bove, Sbraga, De Francesco, Mastalli, Messina, Gagliano, Plescia. All. Braglia.

MARCATORI: Kanoute (Avellino) 33'.