Avellino-Messina 2-1, ecco la prima vittoria in campionato

Cuore e grinta. Tutto ciò che i lupi non avevano fatto vedere a inizio campionato. Contro il Messina si è presentato sul campo del Partenio-Lombardi un Avellino trasformato. Alla fine la determinazione ha pagato e i biancoverdi hanno vinto 2-1, conquistando il primo successo stagionale.

I padroni di casa vanno in vantaggio con Dall'Oglio dopo 22 minuti. Ne passano sei e il Messina pareggia subito i conti con Catania. Nella ripresa i lupi sono determinati: lottano per trovare il gol. Una determinazione che al 19’consente a Russo di insaccare. Per i siciliani nessuna speranza di recupero. L'Avellino è evidentemente più forte in campo. E agguanta tre punti preziosi per il morale.