L'epurazione avviata la scorsa estate è quasi terminata. Da ieri mattina con le cessioni ufficiali di Gennaro Scognamiglio al Giugliano, contratto fino al 2024 per l'ex Pescara, e Francesco Forte al Monterosi, biennale anche per il portiere in Tuscia, ad Enzo De Vito restano da dirottare altrove soltanto altri quattro calciatori.

Se per Marco Garetto, vicino alla Gelbison, e Claudiu Micovschi, che dopo la rottura con il Taranto dove hanno preso Bifulco dal Parma potrebbe finire anche lui al Monterosi o all'estero, è solo una questione di tempo, per Andrea Sbraga il problema è di semplice scelta tra Imolese, Novara e Mantova mentre per Jacopo Murano è principalmente una questione di soldi. Sull'attaccante lucano ci sono sempre puntati gli occhi di Potenza, Picerno, Pordenone, Crotone e Monopoli ma l'Avellino, almeno fino alle ultime battute del calciomercato quando entreranno in campo i saldi, insiste nel volerlo cedere esclusivamente in maniera definitiva. Cosa non semplice perché il biennale di cui è titolare l'ex Perugia (senza calcolare l'indennizzo versato un anno fa agli umbri) pare accessibile solo a pochissimi club di Lega Pro e alle squadre di serie B. Insomma, poco o nulla ancora da fare in uscita salvo imprevisti che potrebbero presentarsi come quello dello scontento Julian Illanes che il suo agente, Andrea Pasini, vorrebbe deviare verso altri lidi.

Svuotato finalmente lo spogliatoio per la gioia di Massimo Rastelli, Enzo De Vito e Giovanni D'Agostino stanno adesso provando ad accontentare pure le richieste in entrata fatte dall'allenatore di Pompei. Nello specifico, dopo l'ultimo summit tenuto a Montefalcione, si è deciso di puntare dritto su un bomber di razza dalla serie B di grande esperienza che possa venir utile anche il prossimo anno. Verificata per l'ennesima volta l'impossibilità di arrivare in questa fase a big come Mirco Antenucci del Bari, Alfredo Donnarumma della Ternana e Federico Dionisi dell'Ascoli, De Vito ha riallacciato il dialogo con gli agenti del gruppo Grimaldi che seguono Michele Marconi. Il 33enne del Sudtirol, finito anche nel mirino del Foggia, resta in questa fase l'elemento più appetibile e congeniale al gioco di Massimo Rastelli ma per farlo arrivare in Irpinia bisogna limare le distanze esistenti sull'ingaggio, la durata e le provvigioni da corrispondere. Difficoltà che il ds dei tirolesi Paolo Bravo ha chiesto agli agenti di Marconi di superare quanto prima onde evitare, a sua volta, di perdere anche l'occasione di sostituirlo con Stefano Pettinari in uscita da Terni dove stanno per prendere Sebastiano Esposito. Un giro di attaccanti, insomma, in cui il club di Bolzano spera di poter entrare per consegnare a Bisoli un elemento come Pettinari che appare più funzionale al gioco dell'ex tecnico del Cosenza.

L'impressione è quella che l'Avellino possa nelle prossime ore lanciare l'assalto all'attaccante ex Pisa. Anche per questa ragione è stata rallentata l'operazione, virtualmente conclusa ma non certo prioritaria, del prestito di Mamadou Tounkara dal Cittadella. Il 26enne senegalese di passaporto spagnolo ha il gradimento di Rastelli ma non è considerato come la panacea al mal d'attacco. Da qui la decisione di frenarne l'ingresso in attesa delle uscite di Micovschi e Murano. In mediana, come preannunciato ieri, non arriveranno più Andrea Cittadino, vicino al trasferimento al Potenza, e Antonio Vacca che sembra aver convinto l'Ascoli a tesserarlo. Proposto, ma a quanto pare senza successo, il tesseramento di Rodney Kongolo, 25enne centrocampista olandese che ieri si è svincolato dal Cosenza. Sempre in prospettiva futura, infine, dopo aver messo sotto contratto a Maisto fino al 2026, la dirigenza biancoverde ha ieri mattina incontrato gli agenti di Raffaele Russo con i quali sta limando l'accordo per il prolungamento e l'adeguamento del contratto. Anche in questo caso la fumata bianca appare imminente.