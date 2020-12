La vittoria dell’Avellino arriva grazie ad un autogol. Finisce 1-0 la sfida interna contro la Vibonese nella gara disputata oggi al Partenio-Lombardi. Un successo importante per la squadra di mister Piero Braglia che chiude con tre punti il 2020. In campo i lupi non hanno brillato. L’autorete è stata firmata da Vitiello. Gli avversari hanno provato a recuperare, ma senza finalizzare. Stesso discorso per l’Avellino che nel secondo tempo ha sciupato alcune occasioni. In ogni caso la squadra non è stata mai incisiva. Truppa biancoverde non proprio esaltante, ma il bottino pieno è prezioso in ottica classifica, e non solo. I lupi erano reduci dalla brutta sconfitta di domenica scorsa contro il Bari.

