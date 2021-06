Mano pesante del giudice sportivo, l'Avellino dovrà rinunciare a 4 calciatori

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti dell'Avellino. I lupi dovranno fare a meno di quattro calciatori domenica prossima nella prima sfida delle final four dei play off di serie C contro il Padova. Aloi, Forte, Adamo ed Illanes non saranno in campo. Ecco i provvedimenti: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ALOI SALVATORE (AVELLINO) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ADAMO EMANUELE PIO (AVELLINO) per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara (r.proc. fed, r.c.c.). FORTE FRANCESCO (AVELLINO) per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara (r.proc. fed.). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE) MANCONI JACOPO (ALBINOLEFFE) 482/927 BRUCCINI MIRKO (ALESSANDRIA) ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO) PIERNO ROBERTO (CATANZARO) SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO) CURTO MARCO (SÜDTIROL) GRECO LEANDRO (SÜDTIROL) SILVA JACOPO (RENATE).