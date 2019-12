In serie C è la squadra ospite ad aggiudicarsi il derby campano tra Casertana e Paganese. La Casertana passa in vantaggio all'11' con Starita. La Paganese pareggia su rigore al 28', sul dischetto Abou Diop che non sbaglia. Al 43' il raddoppio di Guadagni; chiude i conti Thomas Alberti al 7' di recupero. Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA