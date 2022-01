Juve Stabia, Rubino prepara una mini rivoluzione

Eppur si muove. In un momento delicatissimo per il calcio di serie C, la Juve Stabia prepara una mini rivoluzione. Dopo l’uscita di Berardocco, ed il pressing di diverse squadre sull’esterno Rizzo, a breve l’annuncio di alcuni colpi in ingresso del club dei fratelli Langella. Ad anticiparlo è stato in queste ore, in una trasmissione dedicata al calcio di terza serie, il diesse Raffaele Rubino. Due, in primis, le partenze certe. La prima, verso la Pro Vercelli, di Giuseppe Panico che, nonostante l’impegno, non è mai riuscito a trovare la via del gol e ad essere spalla per Eusepi in attacco. Dai piemontesi in arrivo il centrocampista Bilal Erradi. Ancora, in uscita, uno tra Pozzer o Lazzari, con l’arrivo del portiere Dini della Fidelis Andria. Elemento di esperienza con tantissime gare disputare in categoria, e non solo. Infine, e si tratta di un ritorno, Tommaso Ceccarelli, alla Juve Stabia il primo anno di serie B, tornerà a vestire il gialloblù, come rinforzo per il reparto avanzato al posto dello stesso Panico.