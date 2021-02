Nel solco della continuità. D'Agostino annuncia, Guidi conferma: il rinnovo del contratto per il tecnico è cosa quasi fatta. La notizia arriva alla vigilia della sfida di Catanzaro. Il presidente l'aveva preannunciata ieri sera, Guidi l'ha confermata questo pomeriggio: "Ne stiamo parlando, ho un grande rapporto con la società e con la famiglia D'Agostino". La vittoria con il Teramo ha lanciato la Casertana in piena zona playoff e domani c'è un'altra gara complicata sul campo del Catanzaro: "Pensiamo ad una partita per volta senza guardare la classifica. Però, ora siamo tranquilli e possiamo giocare con maggiore serenità. Il momento buio è in archivio ma non dobbiamo dimenticare il passato altrimenti il rischio di ricardere nelle difficoltà è altissimo". Capitolo formazione: "Ci sarà turn over. Domenica alcuni giocatori hanno dato molto ed hanno bisogno di rifiatare. E poi - spiega Guidi - in questo momento, la rosa ce lo consente. Stanno quasi tutti bene ed abbiamo ampia scelta". Squalificato Matese, ancora fuori Castaldo, Bordin e Ciriello, per il resto il tecnico, che è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata col Teramo, ha tutti a disposizione: "E con un calendario così intenso ci fa davvero piacere. Domani affrontiamo una delle squadre più esperte del girone, costruita per la B. Andiamo a Catanzaro come sempre per fare la nostra partita ed imporre il nostro gioco".

