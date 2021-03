Casertana, vigilia di gara thriller: un membro dello staff ha il Covid

Nuovo caso Covid alla Casertana dopo il focolaio sviluppatosi nel mese di dicembre. Il club ha da poco comunicato la positività di un membro dello staff. Prima di diramare la lista dei convocati per la sfida in programma domani al Pinto contro il Francavilla, la società attende l'esito del secondo ciclo dei tamponi. Nel pomeriggio, intanto, si è regolarmente tenuta la conferenza stampa pre partita: «La gara di Torre del Greco - ha spiegato il tecnico Guidi - ha evidenziato la mancanza di quella concentrazione e voglia che ci ha portato a fare così bene nelle prime gare dell'anno e che prima non era mai mancata. La sconfitta è la naturale conseguenza. Speriamo di aver fatto un bagno d'umiltà e di recuperare già domani, contro il Francavilla, il giusto atteggiamento: è l'unico modo che abbiamo di portare in alto i colori della Casertana».

Trasferire il giusto spirito alla squadra è l'obiettivo primario dell'allenatore: «Abbiamo fatto delle analisi anche io e il mio staff - ha concluso Guidi - per la prima volta schiererò la formazione dando peso anche agli atteggiamenti extra campo dei calciatori, alle emozioni che mi traferiranno i loro occhi». Torna disponibile Del Grosso, ancora fermi Izzillo e Bordin. Castaldo partirà dalla panchina. Il tutto in attesa dell'esito dei tamponi.

Ultimo aggiornamento: 19:23

