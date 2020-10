Seduta di rifinitura al Centro Universitario Sportivo Cus Palermo per la Turris, che in mattinata ha raggiunto la Sicilia in vista della gara in programma domani – fischio d’inizio anticipato alle ore 15 – al Renzo Barbera.

«Per noi – dichiara alla vigilia del match mister Fabiano – è un onore giocare sul campo del Palermo. Approcciamo a quest’appuntamento con grande umiltà, ma siamo al tempo stesso determinati a giocarci la nostra partita a viso aperto».

Predica dunque umiltà e consapevolezza mister Fabiano, mentre il tecnico rosanero Boscaglia prova a scuotere i suoi dopo il bruciante ko di Bisceglie. «Abbiamo giocatori importanti, molti anche di serie superiori – ha dichiarato nel corso della consueta conferenza pre-partita –, ma dobbiamo calarci nella categoria: qui le partite si vincono con furbizia e mestiere. I tifosi ci sostengano. Soffriamo come e più di loro e per loro dobbiamo vincere».

In vista del Palermo, fa sapere la Turris, «il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto, prima della partenza per la trasferta, l’intero gruppo di calciatori, unitamente a staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, ha dato per tutti, nuovamente, esito negativo».

Sono ventidue i calciatori convocati da mister Fabiano per la sfida contro i rosanero; niente Sicilia per i tre infortunati Persano, Alma, D’Alessandro.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.

