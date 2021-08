Pandolfi lascia la Turris, accordo triennale col Cosenza

Luca Pandolfi lascia la Turris, stavolta a titolo definitivo. Approda al Cosenza firmando un triennale, in quella serie B nemmeno intravista nel corso della travagliata esperienza con il Brescia e, da allora, ostinatamente inseguita. Al punto di chiedere – di nuovo – espressamente la cessione alla Turris. Stesse dinamiche di gennaio, insomma, ed anche stavolta l’ex Entella (cui andrà una percentuale sulla vendita) ha lasciato Torre del Greco nelle ultimissime fasi della sessione di mercato, praticamente a ridosso del gong. A differenza di gennaio, però, la sua partenza non lascia scoperta la Turris, che ha intanto scelto di puntare su Emanuele Santaniello, profilo di prim'ordine, vero e proprio «pallino di mercato» del direttore Primicile.

Negli ultimi giorni c’era stato un sondaggio per l’attaccante classe 1998 da parte della Sampdoria, mentre nelle ultime ore si era fatto avanti – sempre timidamente – il Pisa. Alla fine ha prevalso la pista Cosenza, già calda qualche settimana fa ma decollata solo nelle ultime ore.

«L'operazione – fa sapere la Turris – è stata definita, a Milano, dal direttore sportivo Rosario Primicile, finalizzando le interlocuzioni avute con il ds del club calabrese, Roberto Goretti».

La partenza di Pandolfi spiana la strada all’acquisto dell’ex Bisceglie Francisco Sartore, già vicino alla Turris qualche settimana fa, prima dell’ufficialità di Emanuele Santaniello.

Definita, al contempo, anche la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del difensore Matteo Lucarelli (classe 2001).