Focolaio Turris, i casi salgono a otto: «Settimana difficile ma siamo pronti»

Sale ad otto il numero dei positivi al Covid nel gruppo squadra Turris. Nella giornata di oggi, a seguito di un nuovo ciclo di test, sono stati infatti riscontrati altri due casi, che vanno ad aggiungersi ai sei comunicati ieri dal club. L’annuncio è stato diramato nel primo pomeriggio: «Nell’ambito del costante monitoraggio cui sono sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società a seguito degli accertati casi di positività al Covid-19 già comunicati, altri due soggetti – appartenenti al gruppo squadra – sono risultati positivi all’esito di ulteriori test eseguiti in data odierna. La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo – in via precauzionale – all’isolamento di altri tesserati con sintomi in attesa del nuovo ciclo di tamponi programmato per la mattinata di domani, giornata della gara Turris-Ternana».

La situazione è dunque in divenire, tanto che «Lo staff tecnico resta, al momento, impossibilitato a diramare l’elenco dei convocati per il suddetto impegno di campionato».

A margine della rifinitura del match, mister Caneo riparte proprio dalla tensione che ha inevitabilmente scandito l’ultima settimana, tra un ciclo e l’altro di tamponi, insistendo però sull’aspetto motivazionale dei suoi. «Mentalmente siamo pronti. Vogliamo raggiungere la salvezza, perciò in queste ultime partite il nostro obiettivo è fare punti a tutti i costi per raggiungere il nostro traguardo. Contiamo quindi molto sull’aspetto motivazionale».

In attesa del nuovo ciclo di tamponi programmato per domani mattina, impossibile - dunque - al momento diramare un elenco dei convocati: «La squadra è competitiva, quindi non guardiamo alle defezioni che inevitabilmente andranno ad alterare significativamente le condizioni di gruppo. Chi andrà in campo darà tutto».

A Torre arriva la Ternana, ormai aritmeticamente promossa in serie B. «Complimenti alla Ternana – continua il tecnico corallino – che negli ultimi anni si è consolidata ed in questa stagione ha meritatamente trionfato. Lucarelli ha sottolineato l’importanza della gavetta? Questione di mentalità. C’è chi ha la fortuna di cominciare subito dall’alto senza farsi male, e chi invece sceglie di partire dal basso per crescere bene e dare un senso a livello tecnico alla propria squadra».

La gara contro le Fere, ammesso che non intervenga alcun divieto da parte dell’Asl, sarà disputata in memoria di Corrado Viciani, l’inventore del “gioco corto” in Italia. «Un concetto che mi piace molto – conclude Caneo – fondato sulla costante ricerca di geometrie in campo e sulla tendenza a non buttar via la palla: un mentalità che, tutto sommato, stiamo provando ad applicare anche noi».