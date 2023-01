Gelbison-Avellino, De Sanzo: «Ci vuole spregiudicatezza»

Il nuovo anno per la Gelbison si apre ancora con un derby regionale: questa volta ad attendere i cilentani sono gli irpini dell'Avellino del tecnico Rastelli, apparsi in salute proprio con l'arrivo dell'allenatore vesuviano. Di contro, dopo una serie di risultati utili, la Gelbison di Fabio De Sanzo nelle ultime giornate ha mostrato segni di crisi e la sosta è giudicata in modo utile da parte dell'allenatore calabrese: «Dopo gli ultimi due ko la sosta ci ha fatto bene, abbiamo potuto recuperare sia sul piano fisico che mentale. Contro una squadra in salute c'è bisogno di una prova di grande spregiudicatezza per fare risultato pieno. Per i due nuovi arrivati (Granata e Francofonte) penso che possano entrare subito in gioco».

La gara si gioca allo stadio Guariglia di Agropoli dove è prevista una bella cornice di pubblico. Il fischio d'inizio è previsto per le 14.30, arbitra Virgilio di Trapani.

Intanto sul fronte mercato da registrare la partenza dell'attaccante Sorrentino passato al Giugliano.