L'operazione di sfoltimento prosegue spedita. Dopo Daniele Franco, rispedito alla Turris, Vincenzo Plescia, dirottato da Carrara a Piacenza, e Giuseppe Guadagni mandato per sei mesi a Recanati, ieri è stata la volta di Tommaso Ceccarelli. L'esterno romano, che con Massimo Rastelli ha trovato pochissimo spazio, è stato dato in prestito al Picerno di Emilio Longo, tecnico che farebbe carte false per avere alle sue dipendente pure Jacopo Murano. Il corteggiatissimo attaccante lucano, però, nelle ultime ore sta destando anche l'attenzione di qualche club più blasonato come Crotone e Pordenone. Sul binario delle partenze ci sono anche altri calciatori come Marco Garetto che, come confermato dalla dirigenza della Gelbison, si fermerà in Cilento dopo la partita di domani, mentre Andrea Sbraga ha solo l'imbarazzo della scelta tra Trento, Pro Vercelli e Novara.

Nella mattinata di ieri, intanto, si è mosso qualcosa per Gennaro Scognamiglio. A darne notizia è stato il ds del Giugliano, Antonio Amodio: «Contiamo di chiudere entro la fine di questa settimana - ha detto - perché i rapporti tra le due società sono ottimi e il calciatore ha già manifestato il suo assenso al trasferimento. Da parte nostra abbiamo alzato l'offerta. Gladestony in cambio? No, in passato c'è stato un semplice colloquio con il suo agente ma poi da Avellino non mi ha chiamato nessuno».

Diversamente rischia di saltare il passaggio di Claudiu Micovschi a Taranto per il semplice motivo che l'agente del romeno non ha fretta di chiudere e valuta le proposte di Monterosi e Trento. L'ennesimo rinvio di ieri sera ha indispettito non poco Eziolino Capuano che ha chiesto al suo ds Evangelisti di valutare altre piste. Il dialogo, per volontà del calciatore che preme per riabbracciare il suo ex tecnico, è destinato comunque ad essere ripreso.

Insomma, stando alle premesse, lo spogliatoio biancoverde è destinato a svuotarsi parecchio anche perché Julian Illanes, Francesco Forte e Richard Marcone sono a loro volta con un piede dentro e l'altro fuori. Di contro sul binario degli arrivi si registra una fase di stallo dovuta alla prudenza dello stesso Rastelli. Il tecnico di Pompei ha chiesto per l'immediato futuro l'innesto di un attaccante (ma cedendo Murano ne serviranno due) e un centrocampista. La priorità resta l'alternativa a Gambale con Michele Marconi del Sudtirol che è il preferito ma anche quello che fa più fatica a lasciare la serie cadetta, mentre Mamadou Tounkara del Cittadella potrebbe la prossima settimana già essere in Irpinia. Almeno per il momento, come ribadito dal suo agente Simone Settembrini alla dirigenza irpina e a quella del Pescara, Federico Melchiorri, 33enne del Perugia, non intende lasciare l'Umbria e tantomeno la serie B dove in 17 gare ha messo a segno 3 gol. Dovesse il Grifone operare una rivoluzione, tuttavia, quello che in passato è stato un pupillo di Rastelli ai tempi del Cagliari potrebbe valutare l'ipotesi.

Di riffa o di raffa, comunque, De Vito la prossima settimana è intenzionato a mettere un primo attaccante a disposizione di Rastelli che, di riflesso, potrebbe essere proprio Tounkara. Spetta infine solo a Rastelli la scelta del centrocampista centrale da alternare con Federico Casarini perché il ds ha praticamente chiuso l'accordo sia con Andrea Cittadino, 28enne del Trento, che con Antonio Vacca, 32enne svincolato dal Venezia. Per quest'ultimo gli agenti Parlato e Giuffredi stanno facendo pressione sulla dirigenza irpina garantendo sulla grande motivazione del ragazzo di rilanciarsi. Per nulla dubbioso sul lato tecnico, Rastelli mostra qualche perplessità soltanto per l'inattività dell'ex Parma che si è svincolato lo scorso settembre dal Venezia dopo aver giocato con i lagunari pure in A. Una riposta a Vacca e soprattutto a Cittadino va comunque data a breve anche perché sul centrocampista del Trento è forte il pressing del Potenza ma Lara Palmegiani, che lo assiste, ha dato precedenza ai biancoverdi.