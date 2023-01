Sulla lista della spesa che De Vito e Rastelli aggiornano quasi quotidianamente, alla voce attaccante restano segnati uno o addirittura due acquisti da effettuare. L'incertezza sul numero è legata alla posizione di Jacopo Murano cercato da tante squadre ma, in maniera reale e concreta, lontanissimo da tutte. Il perché è da ricercarsi nel suo biennale da 180mila euro, cifra monstre per la categoria appesantita dall'indennizzo versato da Angelo D'Agostino nella casse del Perugia esattamente un anno fa. Un investimento finora sbagliato di cui non sarà semplice liberarsi senza un altro bagno di sangue. Nel frattempo, fino a quando Potenza, Picerno, Taranto e Monopoli, giusto per fare il nome di qualche pretendente, non andranno oltre la semplice richiesta del prestito secco, difficilmente la trattativa decollerà rinviando ogni discorso alle battute finali.

APPROFONDIMENTI Calciomercato Avellino, ultime notizie oggi: Paganini resta in stand by D'Angelo torna all'Avellino: ora la suggestione è Antenucci Avellino, blindati Maisto e Russo, dopo Paganini atteso Vacca

Onde evitare di restare prigionieri delle uscite, però, De Vito e Rastelli hanno comunque concordato sull'opportunità di far arrivare quanto prima almeno un attaccante centrale da alternare con Angelo Gambale. Un acquisto che, come priorità, va messa persino davanti ad un altro centrocampista. Il sogno, quasi svanito, resta Mirco Antenucci ma il bomber, pur ringraziando, ha fatto sapere di non volersi muovere da Bari. La proposta di un anno e mezzo di contratto veicolata al suo agente Michelangelo Minieri, tuttavia, stuzzica ancora l'intero entourage del calciatore arrivato ormai a 38 anni. Ecco perché, prima di archiviare del tutto l'ipotesi, Minieri attende di verificare quanti e quali attaccanti arriveranno a Bari nei prossimi giorni.

Lo stesso agente, ex difensore dei lupi in serie B, ha messo sul piatto l'alternativa che reca il nome di Luca Vido, 25enne di proprietà dell'Atalanta attualmente in prestito a Palermo. In Sicilia, come vice Brunori, l'ex Cremonese e Perugia ha giocato 13 spezzoni senza mai andare in gol. Con oltre 160 partite e 31 gol messi a segno in cadetteria, Vido accetterebbe di scendere per la prima volta in Lega Pro pur di rilanciarsi in una piazza ambiziosa. Aspetto motivazionale che, unito alla volontà dell'Atalanta di dirottarlo in Irpinia, sta facendo alzare di molto le sue quotazioni, quasi all'unisono, con quelle di Mamadou Tounkara, 26enne senegalese con passaporto spagnolo in uscita da Cittadella ma attualmente fermo per una contrattura in via di guarigione. Diversamente, fino a quando Michele Marconi, 33enne del Sudtirol, non si confronterà con il tecnico Pierpaolo Bisoli sarà prematuro qualsiasi discorso. Insomma, tanti indizi che inducono a pensare ad un rinvio alla prossima settimana per l'alternativa a Gambale. Nella giornata di ieri, invece, l'Avellino ha quasi fatto cadere l'opzione su Luca Paganini, 29enne che la Triestina, sebbene si sia cautelata bloccando Umberto Germano del Padova, sta facendo di tutto per non cedere.

In questo caso l'arrivo di D'Angelo in mediana, ma anche la contestuale conferma di Kanoute e quella forzata di Di Gaudio sulle corsie laterali, sta facendo gradatamente mollare la presa. Pur stimando il calciatore, Rastelli ha per adesso messo come priorità in mediana l'arrivo di un play da scegliere tra Andrea Cittadino, 28enne del Trento, e Antonio Vacca, 32 anni svincolato dal Venezia. Il primo, essendo in piena attività, è nettamente favorito. L'affare, con l'intercessione di Lara Palmegiani, potrebbe andare in porto anche senza lo scambio con Andrea Sbraga che sembra preferire il ritorno a Novara. In giornata, intanto, il Giugliano busserà con il ds Antonio Amodio alla porta dei lupi ma se non alzerà l'offerta dei giorni scorsi (ritenuta bassissima) difficilmente chiuderà la trattativa. Restando nel reparto delle uscite, domani il Taranto incontrerà l'agente di Micovschi per definire il prestito mentre il Picerno è a un passo da Ceccarelli. Dovesse infine liberarsi di Perina, la Turris virerà su uno dei due portieri da scegliere tra Forte e Marcone.