Non solo acquisti e cessioni ma anche cinque rinnovi. Cinque prolungamenti e adeguamenti di contratto che il presidente, Angelo D'Agostino, e il ds, Enzo De Vito, hanno inteso ratificare come regali di fine anno. Per Pasquale Pane, Agostino Rizzo e Antonio Matera la firma sul nuovo contratto sposterà il vincolo a giugno del 2024, mentre per Raffaele Russo e Francesco Maisto l'autografo li blinderà fino al 2025 aumentando di molto l'ingaggio. A darne notizia è stato lo stesso agente di Francesco Maisto, Roberto Iacono: Siamo davvero contenti - ha detto - di come stanno andando le cose per Francesco e dello spazio che è fin qui riuscito a ritagliarsi. Non nascondiamo che abbiamo di recente ricevuto qualche sondaggio da club di serie A ma siamo già in parola con l'Avellino per il rinnovo.

Se con le firme di Russo e Maisto il club irpino ha blindato due giovani per il futuro, con Jacopo Murano e Antonino Di Gaudio proseguono i tentativi per liberarsi di due contratti davvero onerosi, Ecco perché, sebbene Massimo Rastelli abbia espresso il suo gradimento alla permanenza, la dirigenza è al lavoro per cercare una via di uscita. Tra i due ad avere maggiori richieste è Jacopo Murano per il quale nelle ultime ore la corsa sembra essersi ristretta a Potenza e Monopoli con i lucani in netto vantaggio. Lunedì prossimo tra Enzo De Vito e Andrea Cattoli, agente dell'ex Perugia, ci sarà un confronto in città nel tentativo di individuare quella che potrebbe essere la migliore soluzione per entrambi. Chiaramente l'Avellino, più che per sei mesi di prestito secco come chiedono le pretendenti, spinge per trovare una soluzione definitiva persino a costo di rimetterci qualcosa. Nel frattempo da Brescia è rimbalzata la voce che Alfredo Aglietti, neo tecnico delle rondinelle, avrebbe chiesto espressamente Antonino Di Gaudio, già alle sue dipendenze sia nella parentesi scaligera con il Verona che sull'altra sponda del Chievo. 4

Discorso in stato embrionale a differenza di quello di Giuseppe Guadagni che, dopo aver scartato le ipotesi Messina e Giugliano, è a un passo dalla firma con la Recanatese dove troverà l'ex Alessandro Sbaffo nelle vesti di capitano. Continua invece a sfogliare la margherita l'agente di Claudiu Micovschi che l'Avellino è disposto a dare in prestito secco al Taranto ma senza contribuire minimante all'esodo. Sul fronte degli arrivi, intanto, è ieri stato fatto un altro passo in avanti per Luca Paganini. Graziano Battistini, agente del 29enne capitolino che negli ultimi 8 campionati aveva sempre militato tra serie A e serie B, ha ribadito al club alabardato la volontà del suo assistito di trasferirsi in Irpinia. Lunedì, salvo clamorosi colpi di scena, l'accordo tra Avellino e Triestina è destinato ad andare in porto sulla base di un contratto di due anni e mezzo che consentirà all'ex Frosinone di allungare di un anno il suo attuale vincolo.

Paganini sarà solo il primo di due centrocampisti che la dirigenza ha promesso a Massimo Rastelli di mettergli a disposizione prima della trasferta di Agropoli contro la Gelbison fissata per il 7 gennaio alle 14.30. Incassato il sì di Paganini, De Vito farà scattare contestualmente il semaforo verde a Daniele Franco che è sempre più corteggiato e pressato dalla Turris. I corallini, interessati anche a Tommaso Cecarelli, hanno a loro volta messo sul piatto Luca Giannone. Per l'eventuale scambio, tuttavia, i tempi non appaiono ancora maturi anche perché a Torre del Greco è appena approdato Gaetano Fontana, quarto allenatore dall'inizio della stagione, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'organico. Giorni di riflessione che l'Avellino ha a sua volta chiesto alla Viterbese interessata a portare Marco Garetto nella cittadina della Tuscia. Infine non sarà facile dire no a Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Fabiano Parisi, che ha proposto nei giorni scorsi l'ingaggio di Antonio Vacca. Il 32enne partenopeo, svincolatosi a fine settembre dal Venezia, ha sicuramente le qualità per innalzare il tasso tecnico del centrocampo biancoverde ma ha lo svantaggio di tre mesi di inattività e qualche acciacco di troppo.