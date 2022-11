Gelbison, secondo pareggio: finisce senza reti la trasferta sul campo della Viterbese (0-0)

Per la Gelbison secondo pareggio consecutivo e sempre con lo stesso punteggio 0-0, dopo quello con il Picerno arriva nella trasferta sul campo della Viterbese che con questo punto abbandona l'ultima posizione passata nelle mani del Messina, mentre la Gelbison sale a quota 21 ma perde un posto in classifica scivolando alla nona piazza superata dal Foggia a 22.

De Sanzo, trainer dei cilentani, lascia in panchina Uliano gli preferisce Papa nella zona nevralgia, mentre in avanti conferma la coppia Kyeremateng - De Sena, Pesoli, della Viterbese, sceglie il 3-5-2 con Volpicelli e Marotta come terminali.

Prima frazione che vede la Gelbison partire bene con un colpo di testa di De Sena, di poco fuori, poi ci provano Papa e Foresta, mentre i laziali si fanno vedere con Volpicelli due volte pericoloso e Ricci. Nella ripresa le squadre provano a superarsi ma senza riuscirci l'azione più pericolosa capita nel finale a Mbye che di testa manda al lato dopo una uscita a vuoto di D'Agostino.

Non accade più nulla neanche nei 4' di recupero e le squadre rientrano negli spogliatoi con un punto a testa. La Gelbison domenica ospita il Latina che in classifica conta 20 punti e segue ad una lunghezza i cilentani.