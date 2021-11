Il Picerno ferma l'Avellino: 1-1 al Partenio-Lombardi

Solo un pareggio per l’Avellino nella sfida casalinga contro il Picerno. I lucani passano in vantaggio dopo dieci minuti dal fischio d’inizio con De Cristofaro. In avvio della ripresa, al terzo minuto, il pareggio dei biancoverdi grazie a un rigore conquistato da Kanoute. Realizza Maniero. Una mezza delusione per i tifosi biancoverdi. L’Avellino ha giocato per oltre quaranta minuti con un uomo in più. Picerno in dieci a causa dell’espulsione di D’Angelo. Un’occasione mancata per i lupi. Resta l'amaro in bocca.

MARCATORI: 10' pt De Cristofaro (P), 3' st Maniero rig. (A).

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Silvestri, Dossena, Tito (23' st Mignanelli); Aloi, D'Angelo S. (23' st Gagliano); Micovschi (1' st Carriero), Kanoute, Di Gaudio (23' st Mastalli); Maniero. A disp.: Pane, Bove, Sbraga, De Francesco, Matera, Messina, Plescia. All.: Braglia.

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Cristofaro (43' st Vanacore), Pitarresi; Terranova (13' st De Marco), Reginaldo (13' st De Ciancio), D'Angelo M.; Gerardi (43' st Carrà). A disp.: Summa, Garcia, Alcides Dias, Setola, Viviani, Dettori, Coratella, Esposito. All.: Colucci.