Juve Stabia e Avellino da incorniciare, ma il derby termina a reti bianche

Termina "solo" 0-0, ma è un gran bel derby quello che va in scena al Romeo Menti tra Juve Stabia ed Avellino, chiamate a cercare il bottino pieno dopo i due pareggi della prima giornata. Novellino conferma il 4-2-3-1 di Andria, lasciando Troest in panchina inizialmente, e la sola novità Eusepi al centro dell’attacco, Braglia invece si affida al 4-3-3 con Kanouté ancora spina nel fianco dei gialloblù come lo scorso anno in occasione dei play-off quando indossava, però, la casacca del Palermo.

In tribuna il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ex capitano ed allenatore dei gialloblù, nella prima frazione più Avellino nel conto delle occasioni, ma la Juve Stabia regge bene il campo, ed anzi ha una palla gol clamorosa nel finale di primo tempo con Schiavi che spedisce fuori clamorosamente dopo il contropiede di Bentivenga. Due le reti annullate agli irpini per fuorigioco in avvio di gara, i biancoverdi sbattono sulla Maginot issata dall’estremo stabiese, Sarri, che si salva sulla girata di Aloi (26’), e si supera sulla doppia occasione, un minuto dopo, per Maniero (girata in area) e Silvestri (diagonale dalla destra).

Al 33’ Novellino perde Eusepi per un infortunio alla spalla, al suo posto Della Pietra che sarà protagonista nel finale. Nella ripresa è proprio la Juve Stabia, a creare di più. Al 12’ la girata di testa a tu per tu con Forte di Della Pietra termina sul fondo. Al 19’ Bentivegna prova a sorprendere tutti con una rasoiata su calcio di punizione, l’estremo avellinese si salva in corner. Un minuto appena e Forte rischia ancora di capitolare sul colpo di testa di Panico. Alla mezzora D’Angelo fallisce un’occasione ghiottissima incrociando al volo sul cross di Ciancio, trema Sarri, ma la sfera termina sul fondo. Alla mezzora Aloi tocca da dietro Schiavi lanciato in ripartenza, per lui arriva il doppio giallo e l’espulsione che infiamma il finale, ma che non basta ai gialloblù per riuscire a conquistare i tre punti.