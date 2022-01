Juve Stabia in campo contro il Covid

La Juve Stabia aderisce al piano vaccinale. Questa mattina tecnici e calciatori gialloblù si sono sottoposti a vaccinazione, anche in vista della ripresa del campionato che ripartirà la prossima settimana, il 23 gennaio, dalla sfida di Campobasso. "La S.S. Juve Stabia scende in campo contro il Covid. Oggi, sabato 15 gennaio, la squadra, l’allenatore Stefano Sottili e lo staff si sono recati all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per sottoporsi alla vaccinazione. L’iniziativa, coordinata dal responsabile del centro vaccinale Dott.ssa Rosa Santarpia, alla presenza dei medici Dott. Nunzio Racioppi, Dott. Mario Balia, Dott. Germano Terznini, degli infermieri Vincenzo Sansone e Rosa Moleto e degli impiegati accettazione Sergio De Rosa, Alfonso Fontana e Teresa Fersini, ha portato alla vaccinazione completa. Quella della S.S. Juve Stabia, del resto, è una scelta convinta e motivata anche per sensibilizzare i più giovani e gli sportivi sull’importanza della vaccinazione"