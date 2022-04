La Juve Stabia chiude con il Francavilla Novellino: «Pensiamo a vincere»

Si chiude con la sfida contro il Francavilla la stagione regolare della Juve Stabia, ma soprattutto una settimana molto intricata con la vicenda della penalizzazione, l'annuncio, notturno, del ricorso, da parte del club, che potrebbe addirittura bloccare la disputa dei play-off di serie C. Contro i pugliesi, i gialloblu di Novellino, sono chiamati ad un unico risultato, il successo pieno, con l'orecchio ben teso alle gare delle rivali, in particolare al derby tra Turris e Paganese, che potrebbe decidere, eventualmente, l'inserimento degli stabiesi nella griglia della lotta alla serie B. "Personalmente - questo il parere del tecnico - credo che la squadra debba solo pensare a disputare una grande partita contro il Francavilla. Al ricorso ed alla penalizzazione, penserà poi la società nei prossimi giorni. Devo solo ringraziare i ragazzi per quanto hanno fatto quest'anno, al di là di come finirà… Abbiamo disputato un ottimo campionato, negli altri gironi, con i nostri punti, sono già certi dei play-off, questo conferma di quanto quello meridionale sia particolarmente difficile. Proveremo fino alla fine a regalare un bel sogno e nostri tifosi con la consapevolezza che non dipende più solo da noi". Contro il Francavilla, il tecnico chiede il massimo alla squadra: "Spero di chiudere nel migliore dei modi questa prima parte del campionato - conclude Novellino -, e di avere la possibilità di disputare l'eventuale coda. I tifosi, la società, i ragazzi lo meriterebbero…".