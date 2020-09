Assorbita l’amaro stop in campionato, all’esordio contro il Monopoli al Romeo Menti, la Juve Stabia torna in campo domani pomeriggio (15.00) a Pisa, per il secondo turno della coppa Italia. Ad anticipare il match è il tecnico Pasquale Padalino: “Non siamo al meglio, ed in questo momento l’impegno non è solo contro una squadra di categoria superiore, ma forse addirittura due. Per ora tra noi ed il Pisa c’è un abisso, ma dobbiamo guardare alla coppa come un test prestigioso in una stagione molto intensa”. Pisa, domenica la trasferta di Vibo, quindi il turno infrasettimanale di Catania. Insomma un autentico tour de force per i gialloblù, con la chiusura del mercato prevista per lunedì 5 ottobre: “Sicuramente faremo delle scelte anche in vista degli impegni di campionato – anticipa Padalino -, dobbiamo cercare di recuperare chi non sta bene, di avere gli uomini migliori per la massima competizione, senza per questo snobbare la coppa. Mastalli? Fortunatamente un edema, ma difficilmente potrà essere in campo nelle due trasferte consecutive”.

Questi i convocati per la gara di Pisa:

Portieri: Lazzari, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Troest, Tufano.

Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Scaccabarozzi, Selvaggio.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Romero, Stoecklin.

Indisponibili: Esposito, Lia, Maresca, Mastalli, Russo. © RIPRODUZIONE RISERVATA