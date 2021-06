Juve Stabia: l'ex Napoli, Novellino per il dopo Padalino?

Ci sarebbe anche l'ex Napoli, Walter Novellino, tra i probabili candidati alla panchina della Juve Stabia. Per ora solo un'indiscrezione, nata dall'arrivo del nuovo direttore sportivo gialloblù, Marra Cutrupi che aveva avuto modo di lavorare con l'ex allenatore degli azzurri nelle sue precedenti esperienze. Dopo alcuni giorni di impasse in cui si temeva per il futuro della club dei fratelli Langella, il cambio di rotta con l'addio ufficiale di Pavone e il nuovo dirigente nominato al suo posto sembra essere il punto di partenza per cominciare a battere i primi colpi ed a costruire la squadra per il prossimo anno. Quello di Novellino, ovviamente, per esperienza, e spessore, sarebbe un nome ben gradito alla piazza. Al momento il tecnico non ha dato indicazioni in merito, ma sembra chiaro che il prossimo weekend sarà quello decisivo per IL futuro della Juve Stabia 2021/22.