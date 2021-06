Juve Stabia, a Foggia giurano nel ritorno di Pavone in rossonero

A Foggia lo danno ormai prossimo al grande ritorno, in tandem con Zeman, alla guida dei rossoneri. Ma la Juve Stabia sembra tutt’altro che intenzionata a lasciar partire il duo diesse Peppino Pavone. Un altro anno di contratto per il dirigente che a gennaio è stato protagonista indiscusso del mercato di serie C, dando alla squadra di Padalino quella qualità che mancava ai tanti elementi di esperienza e giovanotti “terribili” scelti dal suo predecessore, Filippo Ghinassi. Il silenzio di questi giorni, la promessa, al termine della conferenza stampa della scorsa settimana di chiudere l’allenatore in pochi giorni, cominciano a spazientire la piazza, soprattutto a far temere per il futuro della squadra. Consolidare, come traspariva dalle parole del presidente Andrea Langella può essere una strada comprensibile, un ridimensionando, dopo il “dolce” di quest’anno un po’ di meno. Si aspetta, la società sembra impegnata soprattutto a sistemare l’incartamento per l’iscrizione, gli stipendi, le fidejussioni, per arrivare sereni al 28 giugno, e poi poter cominciare sul serio a programmare la prossima stagione. Affidando ancora all’esperienza di Pavone il compito di realizzare l’ennesimo miracolo calcistico in gialloblù.