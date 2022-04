Juve Stabia, udienza per il concordato: il club spera in un esito positivo

Ancora qualche settimana, poi si definirà il futuro della Juve Stabia. Questa mattina, presso il Tribunale di Torre Annunziata si è discusso della vicenda legata alla procedura concorsuale per la riduzione del debito della Juve Stabia, con il club intento a cercare di sistemare i bilanci e poi rilanciare l’assalto alla serie B. I dirigenti, gli amministratori del club, che ha proposto di saldare i debitori, chiedendo, in pratica, uno sconto rispetto ai debiti con l’erario, hanno illustrato ai giudici l’attuale situazione della società, o meglio alla data del 30 giugno 2021, alla quale è riferito il concordato. Le sensazioni sono positive, ma ora bisognerà attendere la decisione dei tre giudici incaricati, dalla quale dipenderà il futuro della Juve Stabia, dall’iscrizione al prossimo campionato, alla reale possibilità di un futuro roseo per i colori gialloblù.