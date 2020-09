Parte domani il campionato della Juve Stabia. Sia pure ancora incompleta, con il mercato aperto e tanti calciatori in entrata nella prossima settimana, la squadra di Padalino affronta al Menti un Monopoli che, con pochi innesti rispetto allo scorso anno, punta ad un torneo di sicuro rispetto: “Sapevamo alla vigilia che questa situazione sarebbe stata possibile – queste le parole della vigilia del tecnico -, ma non mi fascio la testa. Non sarà la stessa partita di mercoledì in coppa, ma aver visto finalmente all’opera il gruppo, compresi i tanti ragazzi delle giovanili che hanno lavorato con noi mi lascia ben sperare per il futuro”. Troest e Mastalli in campo, Allievi e Tonucci ormai al passo d’addio, la conferma arriva proprio dall’allenatore: “Sicuramente i primi saranno della partita, come già accaduto in coppa. Quanto agli altri, ognuno ha una situazione diversa, che la società sta valutando. Troest? Se si riuscisse a trovare l’intesa per farlo restare sarei il primo a gioirne, il valore tecnico del ragazzo non si discute”. Dall’inizio anche il portiere Tomei, la punta Romeo, rimasti a riposo con la Tritium: “Credo proprio di si. Tomei è arrivato con una base di preparazione già effettuata con una squadra di dilettanti, Romero è disponibile. Cercheremo di fare il meglio possibile, al di la’ risultato, affrontando una squadra di sicuro valore. Il top? Siamo partiti in ritardo, cercheremo di colmare il gap dalle altre, sotto l’aspetto numerico e fisico quanto prima”. Il presidente Andrea Langella ha anticipato la possibilità di sei arrivi, Padalino sorride, ma avverte: “Potrebbero essere importanti nell’immediato, ma per la squadra che abbiamo in mente e per gli obiettivi (play-off) ipotizzati dalla dirigenza non bastano, serve ancora altro. Il direttore sta lavorando bene, per la chiusura del mercato, ora che si è sbloccata la questione societaria, saremo al completo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA