Juve Stabia-Monterosi col dubbio Eusepi, Sottili avvisa i suoi: «È una gara difficile»

Archiviato il successo di prestigio, che ha sicuramente dato lustro al torneo ed alla classifica, la Juve Stabia guarda alla sfida di domani pomeriggio (17.30) al Romeo Menti con il Monterosi Tuscia. Una gara da prendere con la giusta attenzione, al di la’ del piazzamento dei laziali, reduci, in settimana, dal cambio di allenatore: «Guai a prendere la gara sotto gamba – avverte tutti il tecnico Stefano Sottili, alla sua quarta partita in gialloblù dopo aver sostituito Novellino -. Anzi. Col Bari le motivazioni vengono da sole, era la capolista, venivamo da una sconfitta dura da digerire nel derby. Ora dobbiamo dare continuità al momento, bissare al Menti (un risultato ostico nella storia recente dei gialloblù n.d.a.), e guardare con convinzione al finale di girone di andata».

Fuori sicuramente Tonucci, Schiavi uno dei dubbi della vigilia, ma soprattutto la probabile assenza di Eusepi rendono la partita di domani quanto mai decisiva: «Umberto aveva avvertito un fastidio prima del rigore al Bari – continua Sottili -, poi la storia ha voluto che fosse lui decisivo, ma stiamo valutando fino a che punto rischiarlo, le condizioni del ragazzo. Vedremo… Berardocco ormai è recuperato, ci sono ragazzi che stanno crescendo, vedi Squizzato, Esposito, ma non solo, penso a Guarracino della scorsa settimana, e che presto vedremo in campo». Arriva il Monterosi, poi la trasferta di Catanzaro, quindi il posticipo su Rai Sport (il 29 novembre) col Taranto, sempre al Menti. Il Menti diventa decisivo: «Ma tutte le sette gare che ci mancano fino al giro di boa ed alla sosta lo saranno. Certo, in casa dobbiamo far bene, continuare sulla strada intrapresa e lasciare il meno possibile agli avversari. Siamo in crescita, possiamo far bene, anche per una classifica corta che, ad oggi, lascia aperto ogni scenario. Per noi, come per tutti».