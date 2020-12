Aveva iniziato il suo campionato con l’incubo del Covid che gli aveva negato persino l’opportunità di iniziare la preparazione e raggiungere Castellammare. Una lunga lontananza, il ritorno nel gruppo e, pian piano, con la condizione che cresceva nel tempo, nelle ultime settimane è diventato spesso l’uomo in più nel tridente della Juve Stabia di Padalino.

“Sono contento – spiega Franscesco Orlando -, con il Potenza abbiamo disputato un’ottima gara, e per me è arrivato finalmente quel gol che aspettavo da tempo. In settimana avevamo preparato bene la sfida, ma è già tempo di archiviarla e pensare al Catanzaro, un avversario sicuramente ostico, che ci aspetta la prossima settimana”.

Una Juve Stabia in crescita, che sogna in grande: “Sicuramente. Stiamo bene, e man mano che il gruppo si cementa anche i risultati sul campo migliorano. Abbiamo un ottimo allenatore, e sono convinto che saremo protagonisti fino alla fine”. Con Fantacci, l’altra nota lieta dell’avvio di stagione, un rapporto subito fraterno, con un assist al bacio per l’1-0 ai rossoblù: “Abitiamo insieme, per quel pallone mi sa che gli dovrò una cena. Ma in generale credo trovarmi bene un po’ con tutti. Abbiamo un’ottima squadra, e tra le pretendenti alla promozione ci siamo anche noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA