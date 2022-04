La Juve Stabia minaccia di bloccare i play-off: ricorso per i due punti restituiti al Foggia

La Juve Stabia non ci sta e, accusato il colpo della penalizzazione per il mancato versamento di ritenute dello scorso anno, rilancia dopo la sentenza che ha restituito, invece, i punti in classifica al Foggia, chiudendo, in pratica (anche se la matematica dice il contrario), la lotta play-off. Il club minaccia ricorsi e di bloccare gli spareggi promozione: "La S.S. Juve Stabia S.r.l. ritenendo di essere stata danneggiata dai 2 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2021-2022, comunica di aver dato già mandato ai propri legali di ricorrere avverso la sentenza del Tribunale Federale facendo valere le proprie ragioni in tutte le sedi di Giustizia Sportiva a costo di bloccare la partenza dei playoff".