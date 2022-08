Nocerina-Turris, pari e gemellaggio: test interrotto per scarsa luminosità

Termina in parità il test match tra Nocerina e Turris. Nell'afa del San Francesco termina 1-1, con un bel po' di anticipo per motivi di oscurità. L'impianto di illuminazione non viene attivato e i due allenatori chiedono all'arbitro di interrompere il match al 36' della ripresa.

Poco male per una gara che interessava ai due tecnici semplicemente per testare lo stato di forma dei rispettivi organici e magari trovare qualche spunto di natura tattica. Da una parte il 4-3-3 della Nocerina di Sannino, dall'altra il 3-4-1-2 della Turris di Canzi non hanno offerto grande spettacolo, ma c'era da aspettarselo essendoci ancora tempo prima dell'avvio ufficiale della stagione.

I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo, nel giro di un minuto. Alla mezz'ora Frascatore porta in vantaggio i corallini sugli sviluppi di un angolo; un minuto dopo è Mancino a pareggiare i conti. Poco altro fino al 34' della ripresa, con Mincica che scappa in contropiede a sinistra ma centra il palo poco prima del fischio finale anticipato.

Nel pre-partita, la Nocerina ha annunciato l'ingaggio del difensore centrale Kevin Magri, classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona e proveniente dal Campobasso.