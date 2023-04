Playout serie C, la Gelbison fa sei gol alla Calpazio in amichevole

Per la Gelbison è iniziata la lunga vigilia che deve condurre la squadra cilentana al doppio confronto con il Messina che vale la permanenza in serie C.

E per testare uomini e schemi il tecnico Giuseppe Galderisi ha fatto svolgere un match amichevole con la Calpazio formazione di Capaccio appena promossa in eccellenza.

Una buona prova vinta dai rossoblu cilentani che sono andati a segno 6 volte senza subire reti. Per la cronaca le marcature della Gelbison portano le firme di Infantino, Caccavallo, Correnti, De Sena e una doppietta di Sane.

Al termine del test amichevole il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi ha consegnato una targa ai dirigenti della Calpazio e allo staff tecnico guidato dall'allenatore Ciro De Cesare.

Intanto è partita la vendita dei biglietti per la gara di sabato 6 maggio per il match di andata dei playout con il Messina in programma ad Agropoli. Ai tifosi siciliani sono stati messi a disposizione 800 biglietti.