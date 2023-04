Ai nostalgici ha ricordato un po' la corsa di Morris Molinari del 2011: la squadra scese al bus di ritorno dal Flaminio dopo aver conquistato la serie B, ma il capitano non ce la fece ad attendere un ingresso ufficiale e volle subito l'abbraccio dello stadio e dei tifosi. Domenica, al triplice fischio della sfida tra Taranto e Messina che aveva sancito l'approdo ai playoff della Juve Stabia, è toccato a Daniele Altobelli ripeterne un gesto beneaugurante: di corsa sotto la curva per condividere la gioia che chiudeva un campionato fin troppo tribolato. «È stata una gioia forte raggiungere l'obiettivo - racconta il jolly stabiese - volevamo la qualificazione a tutti i costi ed è stato bellissimo festeggiare con i nostri tifosi».

I play-off sono stati rinviati per le vicende legate ai ricorsi di Siena, Viterbese e Monterosi che potrebbero persino cambiare la classifica finale. La Juve Stabia non teme esclusioni, ma guarda con benevolenza allo slittamento della gara di Cerignola: «Per noi è un vantaggio ribadisce l'ex Frosinone - Abbiamo qualche giorno in più per recuperare gli infortunati e arrivare al meglio a un appuntamento così importante».

Dal quarto posto del girone di andata al decimo posto, l'ultimo utile per gli spareggi al termine di un'annata rocambolesca: «È stato un campionato dai due volti. Nel girone di andata siamo stati la vera sorpresa, dietro solo a corazzate come Catanzaro, Crotone e Pescara. Sulla seconda parte, invece, non ho più voglia di tornare: pensiamo a quello che ci aspetta e alla grande occasione che ci siamo guadagnati sul campo. Noi calciatori siamo quelli più feriti: sognavamo di restare lassù, ma se non ci siamo riusciti è perché qualcosa è stato sbagliato». Altobelli preferisce guardare avanti: «Inutile voltarsi indietro, ora serve restare concentrati e guardare ai playoff dove vogliamo andare lontano». Tre cambi in panchina che hanno influito in un senso e nell'altro, fino all'arrivo di Novellino, che ha dato serenità all'ambiente e alla squadra, centrando per il secondo anno di fila (la scorsa tornea fu la penalizzazione a negarglieli) gli spareggi: «I tre cambi hanno pesato, inutile negarlo chiosa Altobelli - L'arrivo di Novellino è stato importante. Prima di essere un grande allenatore è un uomo di altri tempi, con una passione e una fame di calcio incredibili. Dal primo giorno in cui è tornato ci ha ripetuto quotidianamente che lui era qui per entrare nei playoff e riprenderci quello che l'anno scorso ci era stato tolto».

La Lega ha stabilito la data di inizio della poule promozione, l'11 maggio, con eventuale secondo turno il 14, per un autentico tour de force. La Juve Stabia, dunque, riparte da Cerignola: «Sarà una partita difficile, un campo ostico in cui i pugliesi hanno raccolto tanto in campionato. Noi ci arriviamo carichi come non mai, e soprattutto senza nulla da perdere. Siamo convinti di poter riuscire nell'impresa regalando questa gioia ai nostri tifosi». Cerignola, forse il Foggia, e poi chissà. Per Altobelli, però, l'orizzonte sembra ancora a tinte gialloblu: «Credo di averlo dimostrato in campo e fuori quanto tengo a questa maglia conclude - sarei felice di raggiungere obiettivi importanti in questa società e continuare a essere un punto di riferimento nello spogliatoio».