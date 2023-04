Separato in casa a Siena, promesso sposo ad Avellino. Per celebrare il matrimonio tra Ernesto Salvini e la famiglia D'Agostino è ormai solo questione di tempo. Nel frattempo tra il presidente, che lo aveva incontrato per la prima volta a febbraio a Roma, e l'ex direttore generale del Frosinone dei miracoli, oltre all'intesa verbale esiste anche una prima strategia di azione tesa a gestire questo post campionato.

Deluso e amareggiato per l'epilogo della stagione, infatti, il patron ha ormai la mente proiettata al futuro che sta provando a progettare proprio con il manager di Anzio. Tra i due, con l'intercessione di Giovanni D'Agostino, il confronto è ormai quasi quotidiano anche perché, dopo un primo contatto a Roma, Salvini ha avuto modo di mettere piede pure nel quartier generale di Montefalcione per illustrare il suo programma e valutare quelle che potrebbero essere le impellenze da sbrigare.

In cima alla lista delle priorità c'è sicuramente il nodo legato a Massimo Rastelli, tecnico il cui destino sarà probabilmente deciso dopo un confronto con la proprietà e il neo direttore generale. L'ideale, ma non c'è fretta, sarebbe quello di avere le idee chiare già dal prossimo 3 maggio, giorno in cui tornerà in Irpinia per allenarsi insieme ai calciatori.

In realtà per quella data o al massimo la settimana successiva si potrebbe anche tentare di bruciare le tappe facendo alzare il sipario in anticipo persino sull'era Salvini. Per farlo ci sarebbe comunque bisogno di risolvere burocraticamente il vincolo tra il dirigente di Anzio e la Robur, sempre più impelagata in acque agitatissime dopo il secondo deferimento di ieri. Vincolo che le parti starebbero già sciogliendo con accordo consensuale. Si vedrà.

Nel frattempo si sfoglia la margherita e si susseguono gli incontri per capire se affiancare la figura di un direttore sportivo allo stesso o, idea che prende sempre più piede, affidargli un ruolo plenipotenziario. In questo caso Salvini si circonderebbe di due giovani collaboratori per gestire il mercato. Figure emergenti come quella di Massimo Tarantino che ha avuto al suo fianco in Toscana. L'ex difensore di Napoli e Bologna, però, appare in questo momento più orientato ad accettare un incarico di primo piano nelle giovanili dell'Inter.

Tra i nomi dei papabili che potrebbero affiancare Salvini stuzzica intanto l'idea di proporre una collaborazione ad Andrea Pasini che, attualmente, cura pure gli interessi di Julian Illanes e di Mirko Gori, centrocampista oggetto del desiderio dell'Avellino lo scorso gennaio. Da anni nelle grazie di Salvini, con il quale a Frosinone ha realizzato una serie di affari tra cui figura quello di Alessio Tribuzzi, Pasini è particolarmente stimato dalla famiglia D'Agostino.

Nel frattempo, però, non mancano suggestioni che portano in direzioni diverse. Non a caso nella giornata di ieri è rimbalzata addirittura da Genova, sponda Sampdoria, la notizia di un giro di direttori sportivi che vedrebbe Daniele Faggiano tentato dalla proposta del Catanzaro con l'Avellino alla finestra. L'ex ds del Parma, depotenziato da Lanna unitamente a Carlo Osti, avrebbe avuto un colloquio con il presidente Floriano Noto.

Il massimo dirigente calabrese, che ha confermato Diego Foresti nel ruolo di dg, darebbe pertanto il benservito a Giuseppe Magalini sul quale si sarebbero accesi i riflettori dell'Avellino. Sessantunenne originario di Villafranca di Verona, Magalini ha in passato scritto pagine importanti soprattutto a Mantova, balzo dalla C2 alla B, ma è stato anche in piazze abbastanza calde come Cremona, Alessandria, Reggio Emilia e Vicenza. Con Salvini andrebbe indubbiamente a formare un'accoppiata importante e prestigiosa ma richiederebbe un ingente investimento da parte della società.