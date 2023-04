Juve Stabia ai playoff aspettando il giudice, Scaccabarozzi: «Ce la giocheremo fino alla fine»

La Juve Stabia gioisce per l’accesso ai playoff, ma difficilmente scenderà in campo domenica a Cerignola. Giovedì dovrebbe giungere il responso definitivo in Lega, ma con almeno tre ricorsi e i possibili appelli in base alle sentenze potrebbero essere riscritte le classifiche del girone B per i playoff e del girone C per i playout (con Turris ed Avellino che tremano), per cui tutto potrebbe essere rinviato di qualche giorno.

La squadra di Novellino, però, si gode il meritato traguardo: «Siamo contentissimi – a parlare è il capitano Jacopo Scaccabarozzi -, c’è voluta tanta caparbietà e quel pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai, ma va bene così. Ora inizia un altro campionato, in cui proveremo ad avere maggiore continuità per andare quanto più avanti possibile».

La classifica avulsa a tre con Taranto e Giugliano ha consentito ai gialloblù di guadagnare gli spareggi, gli istanti davanti ai cellulari attendendo il responso dagli altri campi sono durati una vita: «Beh, non avevamo fatto questa ipotesi alla vigilia, soprattutto eravamo convinti di dover vincere a tutti i costi. Sono onesto, sul 2-2 a pochi minuti dalla fine, sono rimasto gelato, credevo fosse finita. Abbiamo festeggiato sotto la curva, nello spogliatoio, è stato bellissimo».

Walter Novellino principale artefice, insieme alla squadra, del risultato: «Beh, dopo un momento particolare ci ha ridato compattezze e serenità, sono convinto che la sua esperienza potrà essere decisiva in una lotteria come quella dei playoff». Aspettando la data per scendere in campo, si guarda alla quarta sfida dell’anno col Cerignola: «Sarà una partita diversa da tutte le altre – conclude Scaccabarozzi -, dobbiamo giocare per un solo risultato, a loro basta anche il pari, ma sono convinto che ce la giocheremo».