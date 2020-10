Finisce 2 a 2 il match Potenza-Casertana. Al 26' i padroni di casa passano in vantaggio con Salvemini. Passano cinque minuti e la Casertana pareggia: Bordin mette una bella punizione dentro, Carillo di testa riesce a superare il portiere avversario. Al 421' torna in vantaggio il Potenza: Viteritti in contropiede. Al 65' del secondo tempo è di nuovo pareggio, con una grande giocata di Cuppone.

Ultimo aggiornamento: 22:52

