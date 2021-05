Secondo turno play off serie C, l'Avellino pesca il Sudtirol

L’Avellino pesca il Sudtirol nel secondo turno dei play off di serie C. La gara d’andata si giocherà tra le mura amiche. Appuntamento domenica prossima al Partenio-Lombardi. Il match di ritorno sarà di scena mercoledì allo stadio Druso di Bolzano. I nuovi avversari dei lupi sono reduci da una stagione esaltante. Tra le file del Sudtirol anche calciatori di categoria. Nella sfida vinta contro il Palermo, l’Avellino ha dimostrato grinta e determinazione. Ciò ha permesso di schiacciare i rosanero, soprattutto nel primo tempo, nella loro metà campo. Grazie a mister Piero Braglia gli irpini sono entrati sul terreno di gioco con lo spirito giusto, nonostante partissero dall’1-0 maturato in terra siciliana nella partita di andata. Ora non bisogna mollare. Non sono ammesse distrazioni. Serve la grinta dei veri lupi.