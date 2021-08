Stoppa infiamma la Juve Stabia: «Non poniamoci limiti»

È uno dei primi ad aver sposato la causa della nuova Juve Stabia targata Novellino, e con sette reti nelle due amichevoli estive ha anche già dimostrato di voler mettere in difficoltà nelle scelte il tecnico. Matteo Stoppa sembra quanto mai convinto della sua scelta, e di poter dare un contributo importante alla causa gialloblù: «Questi primi giorni sono stati fantastici – spiega -, mi sono subito trovato bene e mi sono integrato col gruppo. Con Donati e Sarri è nata subito una bella intesa, ma è tutta la rosa che mi piace, c’è positività, e si respira una bella aria dentro e fuori lo spogliatoio».

Novellino si conferma sergente di ferro: «Ovviamente gli allenamenti di queste settimane sono stati duri, ma sono soddisfatto del lavoro svolto. Sul tecnico c’è poco da dire, è uno che ha un’esperienza incredibile, ce lo teniamo stretto, come pure tutte le cose che ci chiede ed i consigli quotidiani». Un campionato di serie C, sulla carta, difficile come non mai: «È vero, ci sono tante squadra forti, ma noi non faremo certo solo apparizione. Quanto a me, spero di ricevere molto da questa esperienza, di crescere a livello umano e professionale. Non poniamoci limiti…».