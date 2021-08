Taranto-Turris con due assenti, Ghislandi in Nazionale Under 20

La Turris lo ha presentato come «uno dei prospetti più interessanti degli ultimi campionati Primavera 1» ed ora, per Davide Ghislandi, giunto in prestito dall’Atalanta (con gli orobici ha anche esordito in A), è arrivata un’altra prestigiosa occasione. C’è anche il talentuoso esterno corallino, infatti, tra i 26 Azzurrini convocati dal c.t. della Nazionale Under 20 Alberto Bollini per la doppia sfida contro Polonia (a Lomza, il 2 settembre), gara d’esordio del Torneo 8 Nazioni, e Serbia (a Castel di Sangro, il 6 settembre), test amichevole. «Due impegni – così che segnano la ripartenza di questa Nazionale giovanile» nell’ambito del Torneo 8 Nazioni: «Italia, Polonia, Inghilterra, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Germania e Norvegia, questa la nuova griglia delle 8 partecipanti».

Nel frattempo, testa al campionato. Seduta di allenamento in mattinata quest’oggi per la Turris, che domani sosterrà la rifinitura al Liguori prima della partenza per Taranto, in vista della gara d’esordio dello Iacovone (fischio d’inizio domenica alle ore 20.30). Due le defezioni coralline, ampiamente preannunciate. Resteranno ai box Daniele Franco e Ciro Loreto, entrambi squalificati.

Su accordo delle due società – ratificato dalla Lega – è stato intanto posticipato il match contro il Monopoli. La gara del Liguori, inizialmente in programma per sabato 4 settembre alle ore 20.30, si giocherà domenica 5 settembre, con fischio d’inizio alle ore 17.30.