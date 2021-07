Turris, 27 convocati per il raduno: tre giovani talenti in prestito dal Parma

È fissato per domani – alle ore 16 – il raduno della Turris allo stadio Liguori per l’avvio ufficiale della fase precampionato. Sono 27 i calciatori convocati. Gli allenamenti agli ordini del tecnico Caneo e del suo staff cominceranno tuttavia martedì 20 luglio, con due giorni di doppie sedute. Giovedì 22, poi, come da programma, la partenza per il ritiro di Campitello Matese, dove il gruppo lavorerà fino a martedì 3 agosto alloggiando presso l'Hotel-Centro benessere Kristall.

I ventisette calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale Alessandro (1998), Colantuono Vincenzo (2003), Lonoce Flavio (2000), Piazza Giuseppe (2002), Siani Federico (2002).

Difensori: Di Nunzio Francesco (1985), Esempio Stefano (1999), Lame Malick (1998), Lorenzini Filippo (1995), Loreto Ciro (1998), Lucarelli Matteo (2001), Rainone Pasquale (1988), Varutti Mickael (1990).

Centrocampisti: Bordo Lorenzo (1996), Da Dalt Franco (1987), Franco Daniele (1994), Iglio Giuseppe (2001), Nunziante Christian (2000), Palmucci Stefano (2001), Tascone Simone (1997), Zanoni Enrico (1999).

Attaccanti: D'Oriano Gerardo (2003), Giannone Luca (1989), Leonetti Vito (1994), Longo Salvatore (2000), Pandolfi Luca (1998), Pavone Fabian (2000).

Tre prestiti dal Parma – Tra i convocati per il raduno di domani, anche tre giovani giunti in prestito dal Parma: Matteo Lucarelli, difensore classe 2001, Stefano Palmucci, centrocampista classe 2001, e Fabian Pavone, attaccante classe 2000.

«Un’altra operazione – annuncia il club – che suggella i costanti e proficui contatti intrattenuti dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, con i maggiori club italiani del calcio professionistico, nei cui confronti la S.S. Turris Calcio acquista sempre più credibilità. Lucarelli (figlio di Alessandro, bandiera ed attuale dirigente del Parma) è un difensore centrale di piede destro, dotato di struttura fisica importante, cresciuto nella cantera del club ducale con un intermezzo nel settore giovanile dell'Inter. Nella passata stagione, per lui, una esperienza in prestito al Foggia in Lega Pro. In precedenza ha giocato anche in serie D alla Torres. Pavone e Palmucci sono invece accomunati dalla crescita nel settore giovanile del Pescara, con cui hanno vinto il campionato Primavera 2 nella stagione 2018-2019 e debuttato in serie B quasi in contemporanea (Pavone il 29 ottobre 2019, Palmucci il 2 novembre dello stesso anno) prima di essere prelevati dal Parma. Pavone, estroso esterno d'attacco (18 reti con la Primavera pescarese nell'arco di due stagioni), nell'ultima annata ha giocato in prestito alla Carrarese in serie C (27 presenze e 1 gol). Palmucci, caratteristiche da regista con grande precisione nei lanci, è reduce dall'esperienza in prestito alla Triestina sempre in terza serie».