Turris terza al giro di boa: «Prima la salvezza, poi sogniamo»

Riprenderà questo pomeriggio al Liguori la preparazione della Turris in vista dell’impegno di mercoledì – ultimo appuntamento dell’anno – contro il Taranto.

Nel frattempo, mister Bruno Caneo si sofferma sulla prestazione offerta nel derby contro la Paganese: il tecnico corallino non nasconde un pizzico di rammarico per le palle gol non concretizzate nel primo tempo, esaltando comunque la notevole capacità reattiva dei suoi nella ripresa. «È venuto fuori il pareggio ma meritavamo decisamente di andare in gol già nel primo tempo e di chiudere la prima frazione in vantaggio. Il gol della Paganese? Non so se fosse in fuorigioco ma siamo stati comunque bravi a reagire – come in genere sappiamo fare e per giunta dopo un rigore sbagliato – con un gol di bella fattura. Insomma, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anche perché il terreno di gioco del Torre non era proprio l’ideale per giocare a calcio. Affrontavamo comunque una squadra importante, contro cui non era certamente facile far punti». Sul gol di Leonetti, sul pari e sull’episodio del rigore: «Forse l’errore dal dischetto lo ha incentivato ancor più nella conclusione. Ripeto, avremmo dovuto concretizzare nel primo tempo, vista la mole di occasioni da gol, anche perché – a conti fatti – Perina non è stato chiamato ad una sola parata. Chi era il designato per il rigore? Giannone. Non so cosa si siano detti i ragazzi in quel momento, io ho preferito non intervenire. Sono calciatori di valore e si prendono le loro responsabilità, perciò va data anche fiducia, però le gerarchie vanno rispettate. Diciamo che poi Leonetti si è poi riscattato per bene».

Turris terza al giro di boa, a quota 33 e con una sessione di mercato ormai prossima: «Siamo contenti del nostro campionato e di tutti i nostri ragazzi. Adesso, se si possono fare innesti mirati, che siano pronti a darci una mano e senza stravolgere la fisionomia anche economica della Turris, bene, procederemo. Con la società siamo d’accordo in questo senso. Se perciò la società deciderà di intervenire, bene, altrimenti si va avanti così. Ma sono certo che qualcosa si farà per alimentare il gruppo».

Positiva l’analisi post derby di Daniele Franco: «Non siamo abituati ai pareggi ma il bicchiere è comunque mezzo pieno. Abbiamo ottenuto un buon risultato su campo difficile, che per giunta mal si concilia con le nostre caratteristiche tecniche e con la nostra propensione al gioco. La Paganese ha cominciato meglio di noi, agevolata anche dal fatto d’essere abituata su questo campo, ma poi siamo venuti fuori alla grande, producendo diverse palle gol e disputando, nel complesso, una grande partita. Direi che abbiamo ottenuto un buon punto. Il rigore? Il bello di questa squadra sta anzitutto nella fiducia reciproca. Un episodio simile è accaduto anche a me, contro il Palermo, quando mi sono procurato il rigore, l’ho calciato dopo che Giannone me l’ha lasciato e l’ho sbagliato. Può succedere».

Turris terza al giro di boa. «Il nostro obiettivo minimo resta la salvezza e badiamo a blindare anzitutto quello. Quanto ai playoff, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. Abbiamo sempre creduto di poter far bene e continuiamo a crederci, forti di un costante e intenso lavoro quotidiano. Ci teniamo stretto il bello che stiamo vivendo e continuiamo a lavorare, consapevoli che il campionato è lungo e difficile. E dopo che avremo conquistato la salvezza, potremo anche sognare in grande.

Nel frattempo, in vista dell’impegno serale contro il Taranto (fischio d’inizio alle 21), la Turris ha fatto sapere che la prevendita dei tagliandi per il pubblico di casa sarà aperta – presso i botteghini lato tribuna – già nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre, dalle ore 17 alle 20 e proseguirà nelle giornate di martedì (ore 17-20) e mercoledì (dalle ore 17.30 fino ad inizio gara). La società ha confermato l’ingresso gratuito per i bambini fino ad 8 anni, così come le riduzioni in favore di ragazzi, donne ed over 65, oltre che il servizio navetta gratuito.

Per la prevendita del settore ospiti – che sarà attiva sul circuito Go2 – bisognerà invece attendere la riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza, in programma quest’oggi.