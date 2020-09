«Sarà un debutto prestigioso. Importante per noi, per la società e per la città». Franco Fabiano presenta così Avellino-Turris, nel corso di un’inedita conferenza pre-gara in diretta streaming. Contro i lupi di Braglia resteranno ai box capitan Longo (distorsione alla caviglia) e il baby D’Alessandro (stiramento al quadricipite femorale).



«Abbiamo una rosa ampia – continua il tecnico – e di sicuro chi giocherà darà il massimo. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane e questi primi impegni di campionato saranno sicuramente utili per testare il lavoro svolto».



Non ci saranno tifosi ad assistere al derby ma la Turris è pronta, parola di Franco Da Dalt. «Siamo carichi e ce la metteremo tutta. Con i tifosi sugli spalti ci sarebbe chiaramente stata ben altra atmosfera ma l’importante era ripartire col calcio. L’assenza del capitano? In questa rosa siamo tutti titolari, tutti daremo il massimo».



Nel frattempo, arriva da capitan Longo un accorato messaggio a compagni di squadra e tifosi. «A pochi giorni dall’esordio, che rappresenta per me e per la città un grande traguardo, devo purtroppo restare a guardare per un maledetto infortunio. Non è certo la prima volta che faccio i conti con la sfortuna, si ricorda sempre di venirmi a trovare quando in gioco c’è tanta emozione. Credo nei miei compagni, sono sicuro che chi scenderà in campo lo farà con lo stesso spirito guerriero che da sempre caratterizza la nostra squadra. Non mi resta che lavorare sodo e recuperare il prima possibile per ritornare a sognare con voi».



La squadra è intanto partita alla volta del ritiro di Avellino al termine della seduta di rifinitura svolta nel pomeriggio al Liguori. Ventidue i calciatori convocati da mister Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Piazza.

Difensori: D'Ignazio, D'Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico.