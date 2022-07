Turris, fissato il programma delle amichevoli: si comincia il 24 luglio

Comincerà il 18 luglio la preparazione della Turris in vista del prossimo campionato di serie C. Nel frattempo, la società ha stilato un calendario delle amichevoli in programma nel corso del ritiro pre-campionato di San Gregorio Magno (che si svolgerà dal 21 luglio al 3 agosto).

Il primo test è stato fissato per domenica 24 luglio (alle 17.30), «presso lo stesso Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio», dove la Turris affronterà il Bellizzi Irpino, club militante nel campionato di Promozione. I due successivi test si disputeranno mercoledì 27 e sabato 30 luglio (sempre alle ore 17.30 a San Gregorio Magno) contro due selezioni dell’Aic Equipe Campania 2022 del coordinatore Antonio Trovato, che anche quest’anno raduna i calciatori senza contratto.

Sarà invece diramato a stretto giro il programma completo delle ulteriori amichevoli che la squadra disputerà al rientro in sede, prima del debutto nella Coppa Italia di Lega Pro.