Turris, Leonetti ok per Padalino: «Virtus Francavilla più collaudata»

Rifinitura pomeridiana al Liguori per la Turris, attesa dall’esordio in campionato – fischio d’inizio domani al comunale alle 20.30 – con la Virtus Francavilla.

A margine della seduta, l’intervento del neo tecnico Pasquale Padalino. «È stata essenzialmente una settimana di conoscenza ma devo dire che i ragazzi hanno espresso al meglio tutto quello che è stato chiesto, dimostrando grande disponibilità anche nel fornirmi input sulle abitudini precedentemente acquisite. Tutti aspetti importanti per velocizzare il processo di conoscenza. Ad ogni modo, ho trovato una squadra motivata e coesa».

Sul Francavilla: «Ha un collaudo naturalmente superiore al nostro, dal momento che lavora sin dal ritiro con lo stesso tecnico, di recente ha poi completato l’organico con innesti di qualità. Immagino rispecchi il carattere del suo tecnico, quindi ci vorrà da parte nostra subito la giusta testa».

Sull’idea di una mediana corallina a due: «Perché no? Dipende sempre da come e quanto si è collegati fra i reparti. Le difficoltà possono esserci sia con uno schieramento a tre che a due, molto dipenderà anche dal comportamento degli attaccanti. Comunque non è affatto detto che ci si debba schierare necessariamente con un centrocampo a due».

Pienamente aggregato, intanto, Leonetti. «Lo abbiamo salvaguardato solo i primi giorni, poi ha lavorato al massimo. A differenza di Longo, che ha svolto un solo allenamento per un problema al piede».

Convocati – Indisponibile il solo Varutti. Il giovane Antolini (classe 2006) completa la batteria dei portieri.

Ventisei i calciatori convocati dal tecnico Padalino per l’esordio in campionato contro i pugliesi:

Portieri: Antolini, Donini, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Ardizzone, Contessa, Di Franco, Ercolano, Finardi, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Nocerino, Rizzo, Santaniello, Stampete.