Turris, a Monterosi avanti col 4-3-3: «Congeniale alle nostre caratteristiche»

Dopo due – sonore – sconfitte consecutive, Turris all’esame Monterosi, reduce invece da due risultati utili consecutivi (vittoria interna con la Virtus Francavilla e pareggio a Pescara).

«Come abbiamo preparato questa partita?. Spero bene», ha dichiarato mister Padalino al termine della rifinitura del Liguori. «I ragazzi si sono impegnati in tal senso nonostante l’impegno infrasettimanale di Coppa contro una squadra che ci ha impensierito. Affronteremo una squadra composta da calciatori con qualità importanti, che fa della compattezza, dell’aggressività e dell’organizzazione le sue armi migliori. Servirà grande determinazione». Contro i laziali si giocherà alle 12.30 in ottica risparmio energetico: «Un orario indubbiamente insolito, ma questo vale sia per noi che per loro. Quindi proveremo ad essere ulteriormente attenti anche in relazione a questo aspetto».

Si va – intanto – avanti col 4-3-3: «Sì – continua Padalino –, perché si sposa con le caratteristiche dei calciatori che abbiamo a disposizione. Quindi, al netto di qualche defezione, lo porteremo avanti, come del resto il 3-4-3, che all’inizio ci ha dato risultati. Serve una certa elasticità mentale».

Convocati – Torna a disposizione Di Nunzio, «che resta comunque da valutare», restano ai box Ardizzone e Frascatore, che si riaggregherà ai compagni dalla prossima settimana. A riposo anche Vitiello a seguito di attacco influenzale. Pienamente disponibile Santaniello: «È rientrato dopo la sosta forzata e si è allenato bene. È a disposizione».

Ventidue i calciatori convocati da mister Padalino per la gara in prigramma domani – alle 12.30 – al Mannucci di Pontedera:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Manzi.

Centrocampisti: Acquadro, Contessa, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete.

Indisponibili: Ardizzone, Frascatore, Varutti, Vitiello.

Non convocati: Nocerino, Rizzo.