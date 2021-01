Un altro anticipo di campionato per la Turris. A ratifica dell’accordo intercorso con la Virtus Francavilla, la Lega Pro ha infatti ufficializzato l’anticipo a sabato 30 gennaio della gara contro i pugliesi. Al Giovanni Paolo II, fischio d’inizio alle ore 15. Il match – valido per la seconda giornata del girone di ritorno – era inizialmente programmato per domenica 31 gennaio alle ore 17.30.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma anche il successivo impegno esterno contro la Viterbese – si giocherà mercoledì 3 febbraio – potrebbe subire una variazione d’orario. La gara, programmata per le ore 20.30, potrebbe infatti essere anticipata su accordo dei due club.

Verso il derby – Buone nuove, intanto, dall’infermeria corallina in vista del derby di domenica contro l’Avellino. Saranno – con ogni probabilità – della gara sia Pasquale Rainone che Luca Giannone, entrambi costretti ai box nell’ultimo match interno contro la Vibonese. Il roccioso difensore si è regolarmente riaggregato al gruppo, mentre l’attaccante sta svolgendo lavoro differenziato.

