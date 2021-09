Turris, separazione tifoserie al Liguori: ora serve accelerata del Comune

Smaltita la delusione per il ko interno contro il Monopoli, testa ed energie della Turris sono adesso tutte rivolte alla gara di sabato sera allo Zaccheria contro il Foggia di Zeman. E mentre i corallini – alla ricerca di un riscatto immediato dopo il passo falso interno – preparano sul campo la sfida ai satanelli, al Comune tocca necessariamente provvedere al completamento del sistema divisorio fra i settori Distinti (riservato alle tifoserie ospiti) e Curva Vesuvio (destinata invece ai sostenitori corallini). Step fondamentale in vista della prossima gara interna contro il Picerno.

Il progetto relativo alla “zona cuscinetto” – da realizzare con barriere mobili – è stato approvato dal Gruppo Operativo di Sicurezza lo scorso mese di giugno. I lavori di installazione, avviati, non sono però stati ancora completati, tanto che in occasione delle prime gare interne contro Latina e Monopoli è stata la Turris a fornire i divisori provvisori utilizzati per la separazione delle aree, scongiurando in questo modo limitazioni alle tifoserie (ospiti) e consentendo il regolare svolgimento delle gare in presenza di pubblico. Adesso però, incassato – ad inizio settimana – il sollecito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune dovrà tassativamente provvedere alla completamento degli interventi – come da progetto – in tempo utile per la riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza della prossima settimana.