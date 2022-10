Un brutto Avellino perde 2-0 a Crotone: lupi mai in partita

Nuova sconfitta per l’Avellino che dopo il successo in campionato contro il Potenza e la vittoria in Coppa Italia contro la Fidelis Andria sembrava aver imboccato la direzione giusta. Invece, nella trasferta a Crotone i lupi si sono dovuti arrendere ai padroni di casa. Con una rete per tempo i calabresi hanno conquistato il bottino pieno: Chiricò al trentesimo del primo tempo e Petriccione al minuto 39 della ripresa hanno chiuso la pratica. I biancoverdi non sono stati mai pericolosi. Una prestazione quella degli uomini di mister Taurino che non ha entusiasmato. Il Crotone non ha fatto grandi sforzi per essere superiore all’Avellino, che in quattro trasferte non ha mai vinto. I lupi si sono visti sono in qualche occasione, ma non hanno mai impensierito gli avversari. Una gara da dimenticare.

CROTONE-AVELLINO 2-0

MARCATORI: 30' pt Chiricò (C), 39' st Petriccione (C).

CROTONE (4-2-3-1): Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron (39' st Mogos); Awua (23' st Carraro), Petriccione; Chiricò, Kargbo (40' st Pannitteri), Tribuzzi (32' st Vitale); Gómez (31' st Tumminello). A disp.: Dini, Gattuso, Bove, Papini, Crialese, Giannotti, Bernardotto, Panico, Rojas. All.: Lerda.

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi (32' st Rizzo), Moretti, Aya, Zanandrea (42' pt Auriletto); Franco (20' st Ceccarelli), Matera, Casarini; Micovschi (32' st Murano), Trotta (33' st Gambale), Russo. A disp.: Pane, Illanes, Tito, Dall'Oglio, Garetto, Maisto. All.: Taurino. ARBITRO: Sig. Michele Giordano della sezione di Novara.