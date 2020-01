In un clima certamente surriscaldato a causa delle vibrate contestazioni mosse dai tifosi dei delfini, nei confronti del presidente Bisogno - nel tardo pomeriggio è fissato un incontro tra le parti con la presenza di rappresentanti del Comune per trovare la soluzione - la squadra agli ordini del tecnico Gianluigi Procopio ha preparato la difficile gara di domani con la capolista Bitonto.



Nel test in famiglia, il tecnico calabrese ha provato una difesa a cinque cercando di trovare maggiori coperture con Stratoti e Bonfini centrali. Nella linea mediana spazio ad Acunzo, Numerato e Mariani con Cozzolino a fungere da terminale avanzato.



All'andata finì con la sorprendente vittoria per 1-0 dell'Agropoli, che spera di ripetere l'impresa e rallentare la corsa dei neroverdi pugliesi. Non sarà facile ma i ragazzi ci credono. Il match che si gioca al Guariglia avrà inizio alle 14.30 sarà diretto da Baratta di Rossano. © RIPRODUZIONE RISERVATA