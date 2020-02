Per l'Agropoli ancora una sfida tra ultime, domani nell'anticipo in programma al Guariglia ad opporsi ai delfini ci saranno i lucani del Francavilla, che occupano la penultima posizione e come i tirrenici sono con l'acqua alla gola per cercare di evitare la retrocessione diretta. All'appuntamento l'Agropoli ci arriva con un nuovo tecnico in panchina, si tratta di Stefano Ferragina, che, da secondo, ha preso il posto del dimissionario Procopio, e da martedì ha diretto gli allenamenti. Per questa sfida tra "poveri" il neo trainer biancazzurro si trova a fare i conti le tante assenze per infortuni Cappiello, per il quale si profila il rientro nel prossimo match, Ceriani, e quasi certamente Stratoti, oltre agli squalificati: Orefice, out per due turni, e Numerato. Saranno della partita Bonfini, al rientro dopo lo stop per squalifica, Pagano, Proto e Mariani, che tornano dopo gli acciacchi. Ferragina, appare orientato a proporre lo stesso schema tattico che prevede il 4-4-2. Intanto i dirigenti con in testa il presidente Nicola Vople, per favorire la presenza di molti tifosi hanno deciso di confermare il costo del biglietto a soli 5 euro con ingresso gratuito per le donne, inoltre sono stati invitati tutti gli studenti a recarsi al Guariglia, ed anche in città sono comparsi striscioni (nella foto del club) che invitano tutti a recarsi allo stadio . La gara che si gioca domani avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Gregoris di Pescara. © RIPRODUZIONE RISERVATA